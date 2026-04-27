Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

МЧС Башкирии предупредило жителей об усилении ветра

21:41, 27 апр 2026

Во вторник в Республике Башкортостан прогнозируется усиление ветра с порывами до 20 м/с.

Ночью на территории региона ожидаются осадки: на западе — дождь со снегом, в течение дня — небольшой дождь.

Температура ночью опустится до 0°С, днем же достигнет +12°С.

МЧС рекомендует жителям не оставлять автомобили вблизи деревьев и неустойчивых конструкций, закрывать окна перед выходом из дома и убирать предметы с балконов.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: погода в башкирии
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен