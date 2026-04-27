МЧС Башкирии предупредило жителей об усилении ветра

21:41, 27 апр 2026

Во вторник в Республике Башкортостан прогнозируется усиление ветра с порывами до 20 м/с.

Ночью на территории региона ожидаются осадки: на западе — дождь со снегом, в течение дня — небольшой дождь.

Температура ночью опустится до 0°С, днем же достигнет +12°С.

МЧС рекомендует жителям не оставлять автомобили вблизи деревьев и неустойчивых конструкций, закрывать окна перед выходом из дома и убирать предметы с балконов.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru