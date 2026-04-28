Апрельский циклон не даст Башкирии потепления до конца месяца

22:17, 28 апр 2026

Башкирия встречает конец апреля с заморозками и мокрым снегом — и синоптики не обещают перемен.

Башгидрометцентр предупреждает: до 30 апреля температура ночью будет держаться около нуля, а при прояснениях — опускаться до −5°C. Днём воздух прогреется лишь до +10...+15°C. Местами пройдут дожди, на юго-востоке региона — умеренные осадки.

Причина — циклон из холодных широт, который накрыл Центральную Россию и распространился на Урал и Поволжье. По данным Гидрометцентра, только 27 апреля в Москве на ВДНХ выпало до 12 см осадков. Башкирия под тем же вихрем: дождь, мокрый снег, порывистый ветер.

❗️ Конец апреля в регионе выглядит скорее как начало марта.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru