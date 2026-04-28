Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Апрельский циклон не даст Башкирии потепления до конца месяца

Апрельский циклон не даст Башкирии потепления до конца месяца

22:17, 28 апр 2026

Башкирия встречает конец апреля с заморозками и мокрым снегом — и синоптики не обещают перемен.

Башгидрометцентр предупреждает: до 30 апреля температура ночью будет держаться около нуля, а при прояснениях — опускаться до −5°C. Днём воздух прогреется лишь до +10...+15°C. Местами пройдут дожди, на юго-востоке региона — умеренные осадки.

Причина — циклон из холодных широт, который накрыл Центральную Россию и распространился на Урал и Поволжье. По данным Гидрометцентра, только 27 апреля в Москве на ВДНХ выпало до 12 см осадков. Башкирия под тем же вихрем: дождь, мокрый снег, порывистый ветер.

❗️ Конец апреля в регионе выглядит скорее как начало марта.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: погода в башкирии
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен