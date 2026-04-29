Заморозки до -5°C на майские: синоптики объяснили, когда Башкирию отпустит холод

22:00, 29 апр 2026

В первомайские праздники жителей Башкирии ждут не шашлыки, а заморозки. Ночью температура будет опускаться до −5°C — и это при ясном небе.

По данным «Башгидрометцентра», 30 апреля на юго-востоке республики пройдут умеренные дожди. Дальше — не лучше: 1 мая осадки не уйдут, ночью снова заморозки. Днём — до +15°C, что для конца апреля звучит оптимистично, но на деле означает куртку и закрытую обувь.

Причина — циклон из холодных широт. Он уже накрыл Центральную Россию: в Москве выпало до 12 см снега. Уральский и Приволжский регионы получили свою долю холода следом.

Тепло до Уфы доберётся не раньше следующей недели. Пик — среда, 6 мая: по данным «Яндекс.Погоды», столбик термометра поднимется до +23°C. До этого момента дожди из башкирской столицы уходить не планируют.

Так что майские — в пальто.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru