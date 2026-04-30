Майские праздники в Башкирии встретят холодом и дождями

22:11, 30 апр 2026

Первомай в Башкирии пройдёт под влиянием арктического циклона — ночи до −2°, днём не выше +15°.

Последние десять дней апреля в республике было на 2-3° ниже нормы. На праздничные выходные потепления ждать тоже не стоит. Ночью 1 мая в Зауралье синоптики Башгидрометцентра обещают сильные дожди.

С начала следующей недели южные воздушные массы вытеснят арктический холод за Урал — температура пойдёт вверх.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru