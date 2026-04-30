«Не жди, мам, не вернусь» — в Башкирии простились с контрактником из Белорецка

22:18, 30 апр 2026

38-летний Руслан Посенко из Белорецка погиб в зоне СВО на Авдеевском направлении. Перед последним боевым выходом он позвонил маме и попрощался.

«Не жди, мам, не вернусь. Я вас всех очень люблю, помните обо мне», — сказал он перед тем, как группа ушла на задание.

Той ночью их накрыл миномётный огонь. Выживших не было.

По данным администрации Белорецкого района, Посенко подписал контракт с Минобороны в сентябре 2023 года. В составе штурмового подразделения служил снайпером-гранатомётчиком.

Во время одного из штурмов он сломал лодыжку — и отказался от госпитализации. Продолжал участвовать в вылазках с температурой, эвакуировал раненых и мирных жителей. В госпиталь попал только после второй травмы. Вернувшись с больной ногой, помогал строить блиндажи.

Руслан вырос без отца. В 90-е помогал матери растить сестру, потом работал автослесарем, штукатуром, плиточником. Был самозанятым.

Прощание с белоречанином состоялось сегодня в 12:30 на Аллее Героев Белорецка.

В Башкирии простились с контрактником Альбертом Касимовым

В Башкирии простились с контрактником Альбертом Касимовым
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: Белорецк спецоперация Погибшие на Украине
