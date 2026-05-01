В Башкирии раздали 438 участков под строительство семьям погибших и участникам СВО

22:50, 01 май 2026

В Башкирии бойцы СВО и семьи погибших получили 438 земельных участков под индивидуальное строительство. Большинство досталось не самим участникам, а родственникам: 324 участка против 114.

Об этом сообщил замминистра земельных и имущественных отношений республики Артур Аманбаев. По его словам, раздача земли льготникам — одна из приоритетных задач министерства.

Получить участок проще всего героям и орденоносцам: им не нужно вставать в очередь как нуждающимся в жилье и подтверждать три года проживания в нужном муниципалитете. Достаточно прийти в местную администрацию.

Если боец погиб — право на землю переходит к супругу и несовершеннолетним детям. При их отсутствии — к родителям.

На фоне этих цифр показательно другое: с 2011 года на учёт для получения участка встали более 98 тысяч человек. К концу марта 2026 года землю получили 76 646 из них — 78%. Остальным предлагают альтернативу: единовременную выплату 250 тысяч рублей. Ею воспользовались 5 514 человек, из них 162 — уже в этом году.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
