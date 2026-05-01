В Башкирии открыли автобусные маршруты к садовым товариществам
23:12, 01 май 2026
С 25 апреля жители Башкирии могут добраться до дач на автобусе — «Башавтотранс» запустил 61 сезонный маршрут к садовым товариществам, из них 20 проходят через Уфу.
Пока рейсы ходят только по выходным. Как только установится стабильное тепло, добавится рейс по средам — и садоводы смогут выезжать на участки дважды в неделю.
Об этом министр транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова сообщила на оперативном совещании в правительстве Башкирии.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
