Сельская надбавка к пенсии: кто имеет право и сколько это в рублях

Российские пенсионеры с сельскохозяйственным стажем получают надбавку 25% к фиксированной пенсионной выплате. В 2026 году это 2 396,17 рубля в месяц.

Условия жёсткие. Нужно отработать в АПК не меньше 30 лет — и на момент выхода на пенсию жить в селе. При этом важна должность: правительство утвердило ровно 500 профессий, которые засчитываются в стаж. Агроном, тракторист, ветеринар, пчеловод — подходят. Остальные — разбираться отдельно.

По данным Отделения Социального фонда РФ по РБ, надбавка назначается автоматически при оформлении страховой пенсии по старости или инвалидности. Отдельно заявление писать не нужно.

Есть нюанс с переездом. Если пенсионер уедет из деревни в город — выплату не отнимут. Но стоит ему выйти на работу — надбавку приостановят. Уволится — восстановят. Фонд отслеживает занятость по данным от работодателей.

Тем, кто работал в колхозах и совхозах до 1992 года, этот стаж засчитают вне зависимости от того, как называлась их должность в советских документах.

Автор: Семен Подгорный

