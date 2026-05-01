Сельская надбавка к пенсии: кто имеет право и сколько это в рублях

23:18, 01 май 2026

Российские пенсионеры с сельскохозяйственным стажем получают надбавку 25% к фиксированной пенсионной выплате. В 2026 году это 2 396,17 рубля в месяц.

Условия жёсткие. Нужно отработать в АПК не меньше 30 лет — и на момент выхода на пенсию жить в селе. При этом важна должность: правительство утвердило ровно 500 профессий, которые засчитываются в стаж. Агроном, тракторист, ветеринар, пчеловод — подходят. Остальные — разбираться отдельно.

По данным Отделения Социального фонда РФ по РБ, надбавка назначается автоматически при оформлении страховой пенсии по старости или инвалидности. Отдельно заявление писать не нужно.

Есть нюанс с переездом. Если пенсионер уедет из деревни в город — выплату не отнимут. Но стоит ему выйти на работу — надбавку приостановят. Уволится — восстановят. Фонд отслеживает занятость по данным от работодателей.

Тем, кто работал в колхозах и совхозах до 1992 года, этот стаж засчитают вне зависимости от того, как называлась их должность в советских документах.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: пенсии
