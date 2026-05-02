Башкирия встречает май заморозками и порывистым ветром

00:09, 02 май 2026

В ночь на 2 мая температура в Башкирии опустится до −1°C, а днём не поднимется выше +15°C. Апрель явно не спешит уходить.

По данным синоптиков, регион накроет плотная облачность с редкими прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный, 2–7 м/с, но днём — порывы до 14 м/с.

Слабые заморозки ожидаются местами уже в ближайшую ночь.

В Уфе погода будет несколько иной: осадков практически не будет, ночью +2°C...+4°C, днём до +13°C...+15°C. Видимость на трассах хорошая — без туманов.

Зонт и куртку лучше не убирать. Май в этом году решил начать честно.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: погода в башкирии
