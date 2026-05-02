В Башкирии ожидаются заморозки и туман — синоптики дали прогноз на 3 мая

22:05, 02 май 2026

В ночь на 3 мая в Башкирии ударят заморозки — там, где небо прояснится, температура опустится до −4°C. В остальных районах — от +1°C до +6°C. Такой прогноз дают метеорологи Башгидромета.

День обещает потепление до +10°C...+15°C. На юге региона пройдёт умеренный дождь, в остальных районах — небольшой. Западный ветер к вечеру сменится северо-западным, местами с порывами до 14 м/с.

Утром на отдельных участках дорог опустятся густые туманы — видимость сократится до 500–1000 метров. Синоптики отдельно предупреждают водителей: в таких условиях встречный автомобиль можно заметить в последний момент.

В Уфе картина немного мягче. Ночью — от −1°C до +1°C, в центре города — до +4°C. Днём столбик термометра поднимется до +13°C...+15°C. Дождь пройдёт местами, туман к обеду рассеется.

Автор: Семен Подгорный
