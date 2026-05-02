В Башкирии простились с дорожником, ушедшим на СВО добровольцем

22:28, 02 май 2026

Дмитрий Акимов из Белорецка погиб в зоне боевых действий. Ему было 44 года. Прощание прошло в субботу, 2 мая, на Аллее Героев.

До войны Акимов работал в «Башкиравтодоре» — восстанавливал дороги в Красном Луче в Луганской области. За эту работу его дважды наградили: знаком «За содействие» от Министерства инфраструктуры ЛНР в 2022 году и почётным знаком «От благодарного народа ЛНР» в 2023-м.

В октябре 2024 года он подписал контракт с Минобороны и отправился воевать — добровольно. Погиб при выполнении боевого задания.

По данным администрации Белорецкого района, Акимов окончил гимназию № 17, прошёл срочную службу и всю жизнь провёл в родном городе. Родные говорят: был весёлым, решительным, хорошим отцом.

Автор: Семен Подгорный

Фото: администрация Белорецкого района