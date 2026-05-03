Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

4 мая Башкирии прогремят грозы — и сразу потеплеет

4 мая Башкирии прогремят грозы — и сразу потеплеет

22:06, 03 май 2026

В понедельник Башкортостан ждёт нервная погода: грозы, порывистый ветер и дождь на большей части республики. Хорошая новость — продлится это ровно один день.

Ночью дожди пройдут по всему региону, на юге — до умеренных. Местами прогремят грозы. Ветер восточный сменится на северо-западный, порывы составят до 14 м/с. Не ураган, но на открытых местах почувствуется хорошо.

Температурный перепад заметный: ночью в отдельных районах до −2°C при прояснениях, днём — до +18°C. Разброс почти в 20 градусов за несколько часов.

По данным Башгидромета, в Уфе картина схожая — облака, прояснения, временами дождь. Ночью +5°C...+7°C, на окраинах до +2°C, днём +16°C...+18°C.

Водителям стоит учесть: утром в отдельных районах видимость упадёт до 1–2 км из-за дождя и дымки.

Уже 5 мая синоптики обещают +17°C...+22°C — без гроз и лишней интриги.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: allbashkiria.ru
Теги: погода в башкирии
Читайте также

Гроза придёт в Башкирию в начале новой рабочей недели
Общество в Башкирии
Гроза придёт в Башкирию в начале новой рабочей недели
Грозы, град и шквалистый ветер: на Башкирию надвигается непогода
Общество в Башкирии
Грозы, град и шквалистый ветер: на Башкирию надвигается непогода
Гром и молнии: Башкирию накроет волна мощных ливней
Общество в Башкирии
Гром и молнии: Башкирию накроет волна мощных ливней
Погода преподнесет жителям Башкирии еще один сюрприз
Общество в Башкирии
Погода преподнесет жителям Башкирии еще один сюрприз


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.
Подробнее Не согласен Согласен