4 мая Башкирии прогремят грозы — и сразу потеплеет

22:06, 03 май 2026

В понедельник Башкортостан ждёт нервная погода: грозы, порывистый ветер и дождь на большей части республики. Хорошая новость — продлится это ровно один день.

Ночью дожди пройдут по всему региону, на юге — до умеренных. Местами прогремят грозы. Ветер восточный сменится на северо-западный, порывы составят до 14 м/с. Не ураган, но на открытых местах почувствуется хорошо.

Температурный перепад заметный: ночью в отдельных районах до −2°C при прояснениях, днём — до +18°C. Разброс почти в 20 градусов за несколько часов.

По данным Башгидромета, в Уфе картина схожая — облака, прояснения, временами дождь. Ночью +5°C...+7°C, на окраинах до +2°C, днём +16°C...+18°C.

Водителям стоит учесть: утром в отдельных районах видимость упадёт до 1–2 км из-за дождя и дымки.

Уже 5 мая синоптики обещают +17°C...+22°C — без гроз и лишней интриги.

Автор: Семен Подгорный

Фото: allbashkiria.ru