В Башкирии с 5 мая потеплеет до +22°C

21:45, 04 май 2026

Южный воздух вытесняет уральский холод — и к середине недели в Башкирии потеплеет сразу на 15–20 градусов относительно ночных значений начала недели.

Во вторник, 5 мая, ночью столбик опустится до 0...+5°C, на юге — до +10°C. Днём воздух прогреется до +15...+20°C. Местами пройдут слабые дожди, на юге — умеренные. Ветер — северо-восточный, с порывами днем.

К среде, 6 мая, ночи станут заметно теплее — +6...+11°C. Днём +17...+22°C. Дожди возможны, но редкие. Ветер повернёт на юго-восточный — в основном умеренный, хотя кое-где днём усилится.

По данным «Башгидрометцентра», тепло пришло с юга и вытеснило холодные массы с Урала на север. Погода, судя по всему, наконец решила соответствовать календарю.

На май в целом Гидрометцентр обещает температуру близкую к норме — около +13°C, и осадки в пределах 35–55 мм. Без сюрпризов.

Автор: Семен Подгорный
Фото: allbashkiria.ru
Теги: погода в башкирии
