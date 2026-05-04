Звездная чета Тухватуллиных из Башкирии ждет второго сына

22:01, 04 май 2026

Певица Алия Тухватуллина и её муж, народный артист Башкортостана и Татарстана Ришат Тухватуллин, узнали пол второго ребёнка. Мальчик.

Пара не стала устраивать гендер-пати. Просто позвонила родителям по видеосвязи — и всё. Алия опубликовала запись в соцсетях.

Примечательно: интернет-таблицы и календари предсказывали мальчика, а 90% подписчиков ставили на девочку. Победил интернет.

У супругов уже есть сын Алим — ему недавно исполнилось два года.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео | Алия Тухватуллина