Звездная чета Тухватуллиных из Башкирии ждет второго сына
22:01, 04 май 2026
Певица Алия Тухватуллина и её муж, народный артист Башкортостана и Татарстана Ришат Тухватуллин, узнали пол второго ребёнка. Мальчик.
Пара не стала устраивать гендер-пати. Просто позвонила родителям по видеосвязи — и всё. Алия опубликовала запись в соцсетях.
Примечательно: интернет-таблицы и календари предсказывали мальчика, а 90% подписчиков ставили на девочку. Победил интернет.
У супругов уже есть сын Алим — ему недавно исполнилось два года.
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео | Алия Тухватуллина
