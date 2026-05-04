В Уфе на праздники отменят плату за проезд для льготников
22:12, 04 май 2026
В Уфе с 8 по 11 мая ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны ездят на общественном транспорте бесплатно.
Льгота распространяется на трамваи, троллейбусы и десятки автобусных маршрутов — как муниципальных, так и частных перевозчиков. С собой нужно взять удостоверение льготника и паспорт.
По данным минтранса республики, на трамваях, троллейбусах и автобусе № 216 ветеран может провезти ещё и одного сопровождающего — тоже без оплаты.
Вот список бесплатных маршрутов:
- Трамваи МУП «УфаГЭТ» №№ 1, 5, 6, 8, 10, 16, 18;
- Троллейбусы МУП «УфаГЭТ» №№ 4, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 21, 22;
- Автобусы АО «Башавтотранс» №№ 3, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16А, 22/22а, 24, 27, 30, 30к, 31, 34, 35к, 39, 43, 51/51а, 57, 57а, 69, 74, 75, 75э, 226, 234, 59э, 17с;
- ИП Батыров Ф.Ф. — №№ 209, 228, 230, 235, 249, 262к, 266, 270;
- ООО «ПАН АВТО» — № 244;
- ИП Миназов К.З. — №№ 206, 208, 248;
- ООО «Арбат+» — №№ 205, 221, 225, 252, 277, 291;
- ООО «Альянс СКД» — № 257к;
- ООО «Кольцо» — №№ 207, 218 ИП Сенча Е.С. — № 216.
Автор: Семен Подгорный
