Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии потеплеет до +25°C, но выходные будут холодными и дождливыми

В Башкирии потеплеет до +25°C, но выходные будут холодными и дождливыми

21:35, 05 май 2026

В Башкирии после прохладных дней наконец потеплеет — к 6 мая столбики термометра поднимутся до +25°C. Южный воздух вытесняет холодные уральские массы на север.

По данным «Башгидрометцентра», в среду осадков почти не будет. Исключение — юг республики, где днём возможны кратковременные осадки с грозой. Ночью от +4 до +9°C, днём до +25°C.

В четверг картина поменяется. Ночью дожди пройдут лишь местами, зато днём грозы прогремят практически по всей республике. Температура та же — до +25°C.

А вот длинные майские выходные жителей Уфы не порадуют. 9 мая — максимум +16°C, 10 мая — уже +10°C, 11 мая — и вовсе +9°C. В субботу и понедельник — дожди, в воскресенье — серые тучи без осадков.

Одно утешение: специалисты «Гидрометцентра» России обещают, что май в целом будет в рамках нормы — около +13°C за месяц и 35–55 мм осадков. Аномалий не ждут. Просто обычный май.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: allbashkiria.ru
Теги: погода в башкирии
Читайте также

В Башкирии с 5 мая потеплеет до +22°C
Общество в Башкирии
В Башкирии с 5 мая потеплеет до +22°C
В Башкирии конец апреля преподнесет неприятный сюрприз
Общество в Башкирии
В Башкирии конец апреля преподнесет неприятный сюрприз
В Башкирии ожидаются грозы и дожди
Общество в Башкирии
В Башкирии ожидаются грозы и дожди
Стало известно, когда в Башкирии наконец-то потеплеет
Общество в Башкирии
Стало известно, когда в Башкирии наконец-то потеплеет


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.
Подробнее Не согласен Согласен