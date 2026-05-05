В Башкирии потеплеет до +25°C, но выходные будут холодными и дождливыми

21:35, 05 май 2026

В Башкирии после прохладных дней наконец потеплеет — к 6 мая столбики термометра поднимутся до +25°C. Южный воздух вытесняет холодные уральские массы на север.

По данным «Башгидрометцентра», в среду осадков почти не будет. Исключение — юг республики, где днём возможны кратковременные осадки с грозой. Ночью от +4 до +9°C, днём до +25°C.

В четверг картина поменяется. Ночью дожди пройдут лишь местами, зато днём грозы прогремят практически по всей республике. Температура та же — до +25°C.

А вот длинные майские выходные жителей Уфы не порадуют. 9 мая — максимум +16°C, 10 мая — уже +10°C, 11 мая — и вовсе +9°C. В субботу и понедельник — дожди, в воскресенье — серые тучи без осадков.

Одно утешение: специалисты «Гидрометцентра» России обещают, что май в целом будет в рамках нормы — около +13°C за месяц и 35–55 мм осадков. Аномалий не ждут. Просто обычный май.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: allbashkiria.ru