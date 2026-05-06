Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Майский рай отменяется: в Башкирии — дожди, грозы и +11°C на выходных

Майский рай отменяется: в Башкирии — дожди, грозы и +11°C на выходных

22:15, 06 май 2026

Жители Башкирии три дня подряд будут открывать зонты. С 6 по 8 мая синоптики «Башгидрометцентра» обещают кратковременные дожди с грозами — и никаких признаков улучшения.

В четверг и пятницу погода хотя бы не поскупится на тепло: днём столбик термометра дотянется до +25°C...+26°C. Ночью — от +7°C до +12°C. Ветер переменный, к середине дня поменяет направление на северо-восточное.

В выходные все изменится. Уже в субботу, 9 мая, дневная температура в Уфе упадёт до +17°C. В воскресенье и понедельник — не выше +11°C. Два дня дождей, никакого майского солнца.

Утешение одно: заморозков не прогнозируется. Ночной минимум — +3°C.

На весь май «Гидрометцентр» аномалий не прогнозирует: среднемесячная температура останется близкой к норме в +13°C, осадков выпадет 35–55 мм. Всё в рамках климатической статистики — просто именно в праздники не повезло.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: погода в башкирии
Читайте также

В Башкирии потеплеет до +25°C, но выходные будут холодными и дождливыми
Общество в Башкирии
В Башкирии потеплеет до +25°C, но выходные будут холодными и дождливыми
Когда в Башкирии отступят дожди – прогноз синоптиков
Общество в Башкирии
Когда в Башкирии отступят дожди – прогноз синоптиков
Погода приятно удивит жителей Башкирии
Общество в Башкирии
Погода приятно удивит жителей Башкирии
Погода в Башкирии преподнесет очередные капризы
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии преподнесет очередные капризы


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.
Подробнее Не согласен Согласен