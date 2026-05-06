Майский рай отменяется: в Башкирии — дожди, грозы и +11°C на выходных

22:15, 06 май 2026

Жители Башкирии три дня подряд будут открывать зонты. С 6 по 8 мая синоптики «Башгидрометцентра» обещают кратковременные дожди с грозами — и никаких признаков улучшения.

В четверг и пятницу погода хотя бы не поскупится на тепло: днём столбик термометра дотянется до +25°C...+26°C. Ночью — от +7°C до +12°C. Ветер переменный, к середине дня поменяет направление на северо-восточное.

В выходные все изменится. Уже в субботу, 9 мая, дневная температура в Уфе упадёт до +17°C. В воскресенье и понедельник — не выше +11°C. Два дня дождей, никакого майского солнца.

Утешение одно: заморозков не прогнозируется. Ночной минимум — +3°C.

На весь май «Гидрометцентр» аномалий не прогнозирует: среднемесячная температура останется близкой к норме в +13°C, осадков выпадет 35–55 мм. Всё в рамках климатической статистики — просто именно в праздники не повезло.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru