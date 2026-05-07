Синоптики предупредили жителей Башкирии о резком похолодании

21:58, 07 май 2026

9 мая Башкирия встретит не только парадом, но и резким похолоданием — через регион пройдёт арктический фронт.

В пятницу, 8 мая, жители ещё успеют насладиться теплом: днём до +25°C, хотя дожди в большинстве районов всё же пройдут. А вот праздничная суббота преподнесёт сюрприз. Столбик термометра упадёт до +13...+18°C — почти на 10 градусов ниже пятничного максимума.

По данным «Башгидрометцентра», в День Победы грозы с дождями придут на большую часть территории республики. Северный ветер местами усилится до 20 м/с.

В Уфе будет еще прохладнее. Ночью с 9 на 10 мая — +3°C, а 10 и 11 мая днём не теплее +15°C. Синоптики осадков в столице формально не обещают, но оговариваются: соседние Бакалы накроет дождём 9 и 10 мая, так что исключать его в Уфе не стоит.

Арктический фронт заходит в регион во второй раз за месяц — первый раз он испортил конец апреля.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru