Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Синоптики предупредили жителей Башкирии о резком похолодании

Синоптики предупредили жителей Башкирии о резком похолодании

21:58, 07 май 2026

9 мая Башкирия встретит не только парадом, но и резким похолоданием — через регион пройдёт арктический фронт.

В пятницу, 8 мая, жители ещё успеют насладиться теплом: днём до +25°C, хотя дожди в большинстве районов всё же пройдут. А вот праздничная суббота преподнесёт сюрприз. Столбик термометра упадёт до +13...+18°C — почти на 10 градусов ниже пятничного максимума.

По данным «Башгидрометцентра», в День Победы грозы с дождями придут на большую часть территории республики. Северный ветер местами усилится до 20 м/с.

В Уфе будет еще прохладнее. Ночью с 9 на 10 мая — +3°C, а 10 и 11 мая днём не теплее +15°C. Синоптики осадков в столице формально не обещают, но оговариваются: соседние Бакалы накроет дождём 9 и 10 мая, так что исключать его в Уфе не стоит.

Арктический фронт заходит в регион во второй раз за месяц — первый раз он испортил конец апреля.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: погода в башкирии
Читайте также

Гроза придёт в Башкирию в начале новой рабочей недели
Общество в Башкирии
Гроза придёт в Башкирию в начале новой рабочей недели
Погода в Башкирии преподнесет очередные капризы
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии преподнесет очередные капризы
В Башкирии очень удивили прогнозом погоды на май
Общество в Башкирии
В Башкирии очень удивили прогнозом погоды на май
Холодный сюрприз в Башкирии: синоптики обещают заморозки
Общество в Башкирии
Холодный сюрприз в Башкирии: синоптики обещают заморозки


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.
Подробнее Не согласен Согласен