Солистка башкирской группы AY YOLA показала обручальное кольцо
22:15, 07 май 2026
Солистка AY YOLA Адель Шайхитдинова объявила о помолвке — без слов, просто показав кольцо на пальце.
Видео с поездки в машине вместе с возлюбленным и собакой Адель опубликовала в своих соцсетях. В конце ролика — крупный план: кольцо. Никаких комментариев певица не добавила.
Примечательная деталь: отец Адели Руслан — её коллега по группе. Теперь ему предстоит сыграть новую роль — тестя.
Поклонники коллектива уже ждут подробностей и пишут о будущей свадьбе.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
