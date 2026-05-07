Солистка башкирской группы AY YOLA показала обручальное кольцо

22:15, 07 май 2026

Солистка AY YOLA Адель Шайхитдинова объявила о помолвке — без слов, просто показав кольцо на пальце.

Видео с поездки в машине вместе с возлюбленным и собакой Адель опубликовала в своих соцсетях. В конце ролика — крупный план: кольцо. Никаких комментариев певица не добавила.

Примечательная деталь: отец Адели Руслан — её коллега по группе. Теперь ему предстоит сыграть новую роль — тестя.

Поклонники коллектива уже ждут подробностей и пишут о будущей свадьбе.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети