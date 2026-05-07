Сын хоккеиста Алалыкина умер от двусторонней пневмонии
22:18, 07 май 2026
В семье форварда уфимского «Салавата Юлаева» Данила Алалыкина умер маленький сын.
По информации хоккейного обозревателя Артура Хайруллина, ребёнок скончался от двусторонней пневмонии. Журналист сообщил об этом в своём Telegram-канале и выразил соболезнования семье.
Автор: Семен Подгорный
