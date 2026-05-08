В Башкирии простятся с 25-летним участником СВО Ильсуром Валиевым
22:15, 08 май 2026
Ильсур Валиев подписал контракт с Минобороны в ноябре 2023 года. 21 августа 2024-го он погиб в районе населённого пункта Переездное в Донецкой области. Ему было 25 лет.
Валиев родился в деревне Бигиняево Бураевского района Башкирии, учился там же, затем окончил Бирский многопрофильный колледж по специальности автомеханика. Срочную службу проходил в Крыму, после — работал вахтовиком на Крайнем Севере.
По словам главы местной администрации Рушана Гараева, Ильсур «всегда был с улыбкой на лице» и умел находить общий язык с любым.
Проститься с ним земляки придут 10 мая в 11:00 — у обелиска в Бигиняево.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Администрация Бураевского района Башкирии
