В Башкирии простятся с 25-летним участником СВО Ильсуром Валиевым

22:15, 08 май 2026

Ильсур Валиев подписал контракт с Минобороны в ноябре 2023 года. 21 августа 2024-го он погиб в районе населённого пункта Переездное в Донецкой области. Ему было 25 лет.

Валиев родился в деревне Бигиняево Бураевского района Башкирии, учился там же, затем окончил Бирский многопрофильный колледж по специальности автомеханика. Срочную службу проходил в Крыму, после — работал вахтовиком на Крайнем Севере.

По словам главы местной администрации Рушана Гараева, Ильсур «всегда был с улыбкой на лице» и умел находить общий язык с любым.

Проститься с ним земляки придут 10 мая в 11:00 — у обелиска в Бигиняево.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Администрация Бураевского района Башкирии