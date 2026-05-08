В Уфе утвердили выплаты посредникам за привлечение контрактников на СВО

22:19, 08 май 2026

И. о. главы администрации Уфы Сергей Кожевников подписал постановление о выплатах за привлечение добровольцев на СВО. Посредник получит 689 600 рублей за каждого, кто подпишет контракт с Минобороны.

Деньги выплачивают единовременно — и таких выплат у одного человека может быть неограниченное количество. Завербуй десятерых — получи почти 7 миллионов из городской казны.

По данным «Башинформа», схема работает с контрактами, заключёнными начиная с 26 марта. Посредник должен быть старше 18 лет и сам не служить в армии. Для выплаты — заявление в мэрию плюс копии паспорта, ИНН и СНИЛС обоих: и завербованного, и того, кто его привёл.

Источник финансирования — городской бюджет Уфы.

Автор: Семен Подгорный

