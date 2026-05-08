Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Арктика придет на парад: 9 мая в Башкирии +12°C и грозы

Арктика придет на парад: 9 мая в Башкирии +12°C и грозы

22:24, 08 май 2026

В День Победы жители Башкирии вместо тепла получат грозы и холодный арктический фронт. Синоптики «Башгидрометцентра» предупредили: после нескольких дней жары в регион придет резкое похолодание.

8 мая неустойчивая воздушная масса уже принесёт дожди с грозами. А 9 мая с севера вторгнется арктический фронт — и праздничный день пройдёт при +12°C...+17°C. На севере республики ещё холоднее: в Янауле будет не выше +13°C.

Единственные, кому повезёт, — жители юга. В Акъяре столбик термометра дотянется до +24°C, хотя и там не без дождя.

10 мая станет ещё холоднее: ночью температура упадёт до 0°C...+5°C, днём воздух прогреется лишь до +8°C...+13°C.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
Читайте также

Синоптики предупредили жителей Башкирии о резком похолодании
Общество в Башкирии
Синоптики предупредили жителей Башкирии о резком похолодании
Майский рай отменяется: в Башкирии — дожди, грозы и +11°C на выходных
Общество в Башкирии
Майский рай отменяется: в Башкирии — дожди, грозы и +11°C на выходных
Синоптики предупредили о резкой смене погоды в Башкирии
Общество в Башкирии
Синоптики предупредили о резкой смене погоды в Башкирии
На Башкирию надвигаются экстремальные морозы
Общество в Башкирии
На Башкирию надвигаются экстремальные морозы


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.
Подробнее Не согласен Согласен