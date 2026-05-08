Арктика придет на парад: 9 мая в Башкирии +12°C и грозы

22:24, 08 май 2026

В День Победы жители Башкирии вместо тепла получат грозы и холодный арктический фронт. Синоптики «Башгидрометцентра» предупредили: после нескольких дней жары в регион придет резкое похолодание.

8 мая неустойчивая воздушная масса уже принесёт дожди с грозами. А 9 мая с севера вторгнется арктический фронт — и праздничный день пройдёт при +12°C...+17°C. На севере республики ещё холоднее: в Янауле будет не выше +13°C.

Единственные, кому повезёт, — жители юга. В Акъяре столбик термометра дотянется до +24°C, хотя и там не без дождя.

10 мая станет ещё холоднее: ночью температура упадёт до 0°C...+5°C, днём воздух прогреется лишь до +8°C...+13°C.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный