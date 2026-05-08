В Башкирии обнаружили очаг саранчи на 3 тысячах гектаров

22:40, 08 май 2026

В Хайбуллинском районе Башкирии зафиксировали локальный очаг саранчи — вредители уже освоили 675 гектаров.

Специалисты Россельхозцентра обследовали более 6 тысяч гектаров и обнаружили заражённые кубышками участки на площади 3,14 тысячи га. Кубышка — это форма яйцекладки саранчи, из которой позже выходят личинки.

В Хайбуллинском районе концентрация достигает 1 особи на квадратный метр. Немного, пока не умножишь на 675 гектаров.

Отдельно выявлены кладки итальянского пруса — ещё одного вида саранчи — на 710 гектарах. Мониторинг ведётся с весны до осени: по его результатам власти планируют защитные обработки.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Россельхозцентр | филиал Россельхозцентра по РБ