Арктический фронт пришел на майские выходные в Башкирию

22:23, 09 май 2026

Пока вся страна празднует майские, Башкирию накрыл арктический фронт. На длинных выходных — заморозки ночью и не выше +13°C днём.

По данным «Башгидрометцентра», холодная волна пришла в регион с арктическим фронтом. Потепления в ближайшие дни ждать не стоит.

10 мая — самый мягкий день из трёх. Ночью столбик термометра упадёт до 0°C...+5°C, местами на почве до −2°C. Днём — +8°C...+13°C. Дождя не будет, но северо-западный ветер с порывами до сильного ощущение тепла не добавит.

Самая холодная ночь наступит с воскресенья на понедельник: от −1°C до −6°C. 11 мая немного отпустит — днём до +11°C...+16°C, осадков по-прежнему нет.

Майские выходные в этом году вышли с характером: первая половина — жара, вторая — почти зима.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru