В День Победы в Уфе родился мальчик — его назвали Таиром

22:27, 09 май 2026

В уфимском перинатальном центре Башкирии 9 мая появился на свет мальчик. Назвали Таиром, вес — 2,8 кг. Мама и ребёнок чувствуют себя хорошо.

Роды прошли в партнёрском формате: отец был рядом с женой в родзале. По данным министерства здравоохранения республики, у семьи это второй ребёнок — дома Таира уже ждёт старшая сестра.

О рождении сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Пока в центре встречали новую жизнь, в нескольких кварталах отмечали тех, кто эту жизнь когда-то отстоял. Во дворе дома 101-летнего ветерана Асхата Мингазетдинова офицеры следственного комитета Башкирии устроили торжественный парад: под окнами фронтовика прошли кадеты, юнармейцы и студенты.

Мингазетдинов ушёл на фронт в 17 лет, воевал на Западном, Брянском и 2-м Белорусском фронтах, получил четыре ранения. Награждён орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». В 101 год продолжает писать книги и заниматься живописью.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ