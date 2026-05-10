Холода пришли в Башкирию на выходные — и уходить не торопятся

19:51, 10 май 2026

В Башкирии установилась нестабильная погода: арктический фронт принёс заморозки и обещает ещё два дождливых дня до потепления.

В ночь на понедельник, 11 мая, температура упадёт до −6°C — это при том, что на дворе почти середина мая. Днём станет лучше: воздух прогреется до +16°C. Ветер северо-западный, умеренный, осадков не ожидается.

Во вторник, 12 мая, придут дожди — сначала в отдельных районах, к вечеру по всей республике. Ветер сменится на юго-западный и усилится до 14 м/с, при грозах — с порывами. Ночью на востоке снова заморозки: 0°C... −2°C. Днём до +19°C.

По данным «Гидрометцентра», вторник и среда будут дождливыми. Терпеть придётся недолго: уже с 14 мая температура поднимется до +26°C.

Весь май синоптики обещают скучную статистику — температура у нормы в +13°C, осадки в пределах 35–55 мм. Никаких сюрпризов. Что само по себе уже редкость.

Автор: Семен Подгорный
Фото: allbashkiria.ru
Теги: погода в башкирии
