Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

«Чёрное небо» над Башкирией: уже неделя, конца не видно

«Чёрное небо» над Башкирией: уже неделя, конца не видно

19:56, 10 май 2026

В Уфе, Стерлитамаке и Салавате продлили режим «чёрного неба» — жители трёх городов дышат накопленными в воздухе вредными примесями уже седьмые сутки подряд.

Режим ввели 4 мая, и с тех пор он только продлевается. Последнее решение — держать ограничения до 20:00 11 мая. По данным Башгидрометцентра, причина простая: ветра нет, штиль, загрязняющие вещества от промышленных предприятий никуда не уходят и оседают у земли.

Когда режим снимут — неизвестно. В Башгидрометцентре обещают сообщить «в зависимости от погодной обстановки». То есть ждут, пока подует ветер.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Читайте также

Минобороны России подтвердило уничтожение двух БПЛА над Башкирией
Происшествия в Башкирии
Минобороны России подтвердило уничтожение двух БПЛА над Башкирией
В Башкирии установили карантин из-за растения-паразита
Общество в Башкирии
В Башкирии установили карантин из-за растения-паразита
В трех районах Башкирии ввели режим ЧС из-за невывоза мусора
Политика в Башкирии
В трех районах Башкирии ввели режим ЧС из-за невывоза мусора
Аграрии 11 районов Башкирии получат компенсацию из-за гибели урожая
Экономика в Башкирии
Аграрии 11 районов Башкирии получат компенсацию из-за гибели урожая


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.
Подробнее Не согласен Согласен