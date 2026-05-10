«Чёрное небо» над Башкирией: уже неделя, конца не видно
19:56, 10 май 2026
В Уфе, Стерлитамаке и Салавате продлили режим «чёрного неба» — жители трёх городов дышат накопленными в воздухе вредными примесями уже седьмые сутки подряд.
Режим ввели 4 мая, и с тех пор он только продлевается. Последнее решение — держать ограничения до 20:00 11 мая. По данным Башгидрометцентра, причина простая: ветра нет, штиль, загрязняющие вещества от промышленных предприятий никуда не уходят и оседают у земли.
Когда режим снимут — неизвестно. В Башгидрометцентре обещают сообщить «в зависимости от погодной обстановки». То есть ждут, пока подует ветер.
Автор: Семен Подгорный
