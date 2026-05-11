В Башкирии прогнозируется аномальная майская погода

21:12, 11 май 2026

В Башкирии в эти дни температура скачет от 0 до +20 градусов. Ночью на востоке республики земля промерзает до −2°C — и это в середине мая.

По данным Башгидрометцентра, 12 мая в регионе ожидаются дожди с грозами почти на весь день. Ветер южный, при грозе — порывистый. К утру восток Башкирии накроют заморозки: 0°C... −2°C как в воздухе, так и на поверхности почвы. Днём столбики термометров покажут до +15°C... +20°C.

13 мая осадки не закончатся, но пройдут они не везде. Ночью +5°C... +10°C, днём — до +23°C.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru