Пятикилометровая пробка встала под Уфой из-за ремонта на М-12

21:40, 11 май 2026

Майские праздники для тысяч уфимцев закончились в пробке. 11 мая на трассе М-12 в Башкирии встало движение между Шарипово и Волково — только в сторону города.

По данным Яндекс.Карт, затор растянулся ровно на пять километров — с 1309-го по 1314-й километр магистрали. Виновник — дорожный ремонт: там, где рабочие кладут асфальт, поток сужается, и машины — включая фуры — встают намертво.

Сразу за ремонтным участком пробка, по данным сервиса, заканчивается. То есть проблема точечная, но в последний день трёхдневных выходных этого хватило с лихвой: все, кто уехал за город на вторые майские, решили вернуться одновременно.

Автор: Семен Подгорный

Фото: КП-Уфа