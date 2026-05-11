Пятикилометровая пробка встала под Уфой из-за ремонта на М-12
21:40, 11 май 2026
Майские праздники для тысяч уфимцев закончились в пробке. 11 мая на трассе М-12 в Башкирии встало движение между Шарипово и Волково — только в сторону города.
По данным Яндекс.Карт, затор растянулся ровно на пять километров — с 1309-го по 1314-й километр магистрали. Виновник — дорожный ремонт: там, где рабочие кладут асфальт, поток сужается, и машины — включая фуры — встают намертво.
Сразу за ремонтным участком пробка, по данным сервиса, заканчивается. То есть проблема точечная, но в последний день трёхдневных выходных этого хватило с лихвой: все, кто уехал за город на вторые майские, решили вернуться одновременно.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.