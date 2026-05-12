В Башкирии перекроют трассу из-за взрывных работ

23:00, 12 май 2026

На автодороге Магнитогорск — Ира 13 мая закроют двухкилометровый участок — с 87-го по 89-й километр. Проезд встанет с 12:00 до 17.00.

Причина — взрывные работы. Об этом сообщило управление дорожного хозяйства Башкирии.

Ограничения затронут все виды транспорта. Водителям рекомендуют скорректировать маршрут заранее.

Автор: Семен Подгорный

Фото: график предоставлен УДХ Башкирии