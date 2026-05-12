В Башкирии перекроют трассу из-за взрывных работ
23:00, 12 май 2026
На автодороге Магнитогорск — Ира 13 мая закроют двухкилометровый участок — с 87-го по 89-й километр. Проезд встанет с 12:00 до 17.00.
Причина — взрывные работы. Об этом сообщило управление дорожного хозяйства Башкирии.
Ограничения затронут все виды транспорта. Водителям рекомендуют скорректировать маршрут заранее.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: график предоставлен УДХ Башкирии
Читайте также
Общество в Башкирии
В Уфе 6 октября на 4 часа перекроют полосы на Затонском мосту и дороге в аэропорт
Общество в Башкирии
В Уфе ограничат движение на Затонском мосту и Просвещения
Общество в Башкирии
В Уфе перекроют часть улицы 1-й Кронштадтской до 10 октября
Происшествия в Башкирии
Власти Башкирии продлили ограничения движения на трех участках трасс из-за непогоды