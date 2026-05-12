В Уфе резко потеплеет к четвергу — синоптики дали прогноз

23:21, 12 май 2026

В среду Уфа начнёт выходить из затяжного холода — дневная температура поднимется до +26°. Ночью 13 мая столбики удержатся в районе +6…+11°, на востоке республики опустятся до +1°. Днём задует юго-восточный и южный ветер, местами порывистый. Дожди и грозы не исключены, но слабее, чем в понедельник.

В четверг, 14 мая — уже полноценное лето. Днём синоптики обещают +23…+28°, ночью — не ниже +8°. В горных районах прохладнее: до +3°. Осадков не ожидается. За три дня республика прогреется почти на 30 градусов относительно ночных минимумов начала недели.

Автор: Семен Подгорный