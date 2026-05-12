В Уфе резко потеплеет к четвергу — синоптики дали прогноз
23:21, 12 май 2026
В среду Уфа начнёт выходить из затяжного холода — дневная температура поднимется до +26°. Ночью 13 мая столбики удержатся в районе +6…+11°, на востоке республики опустятся до +1°. Днём задует юго-восточный и южный ветер, местами порывистый. Дожди и грозы не исключены, но слабее, чем в понедельник.
В четверг, 14 мая — уже полноценное лето. Днём синоптики обещают +23…+28°, ночью — не ниже +8°. В горных районах прохладнее: до +3°. Осадков не ожидается. За три дня республика прогреется почти на 30 градусов относительно ночных минимумов начала недели.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Общество в Башкирии
В Башкирии прогнозируется резкое потепление до -1 градуса
Общество в Башкирии
Погода преподнесет жителям Башкирии неприятный сюрприз
Общество в Башкирии
Гром и молнии: Башкирию накроет волна мощных ливней
Общество в Башкирии
Погода преподнесет жителям Башкирии новый сюрприз