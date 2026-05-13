Жара возвращается в Башкирию: уже в пятницу +29°C

22:19, 13 май 2026

Пока жители Башкирии терпят дожди, синоптики обещают резкие перемены: уже 15 мая температура в Уфе подскочит до +29°C.

Четверг, 14 мая, пройдёт без сильных осадков — лишь ночью на севере региона возможен небольшой дождь. Днём воздух прогреется до +21...+26°C, ветер южный, умеренный.

В пятницу дождей и гроз не предвидится. Переменная облачность, снова южный ветер — и дневной максимум +23...+28°C по региону, до +29°C в городах.

Выходные температуру не сдадут: 16 и 17 мая в Башкирии тоже прогнозируют +29°C днём и +12°C ночью.

По данным «Гидрометцентра», климатических аномалий в мае не ожидается. Среднемесячная температура выйдет на норму — +13°C, осадки — 35–55 мм. Май как май, только наконец тёплый.

Автор: Семен Подгорный

Фото: allbashkiria.ru