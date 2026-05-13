В зоне СВО погиб уроженец Башкирии Владислав Подушкин
22:39, 13 май 2026
Рядовой Владислав Подушкин из села Верхний Авзян Белорецкого района Башкирии погиб 30 апреля в Запорожской области. Ему было 38 лет. Дома остались жена и восьмилетний сын Григорий.
Подушкин подписал контракт в июне 2022 года. До этого — срочная служба в танковых войсках в Северной Осетии, работа инспектором в СИЗО, диплом Московского экономического университета. Воевал в ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
За время службы получил орден Мужества и медаль «За отвагу».
Прощание пройдёт 14 мая в Верхнем Авзяне: начало в 12:30, траурный митинг — в 13:00.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Администрация Белорецкого района Башкирии
