Спасатели Уфы предупредили о смертельной опасности майских рек

22:49, 13 май 2026

Спасатели Уфы предупреждают: майские реки убивают быстро и без предупреждения.

Белая и Уфимка сейчас — мощные холодные потоки с непредсказуемым дном. После паводка там бревна и ржавое железо. Человек, прыгнувший в такую воду, получает переохлаждение мгновенно.

Спасателей на пляжах до 1 июня нет. Помочь будет некому.

Официальная дата открытия купального сезона — 1 июня. Спасатели напоминают: это не формальность, а ориентир, привязанный к реальной температуре воды.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ