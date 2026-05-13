Спасатели Уфы предупредили о смертельной опасности майских рек
22:49, 13 май 2026
Спасатели Уфы предупреждают: майские реки убивают быстро и без предупреждения.
Белая и Уфимка сейчас — мощные холодные потоки с непредсказуемым дном. После паводка там бревна и ржавое железо. Человек, прыгнувший в такую воду, получает переохлаждение мгновенно.
Спасателей на пляжах до 1 июня нет. Помочь будет некому.
Официальная дата открытия купального сезона — 1 июня. Спасатели напоминают: это не формальность, а ориентир, привязанный к реальной температуре воды.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
