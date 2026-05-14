В Башкирию нагрянуло субтропическое тепло
21:42, 14 май 2026
Башкирия разом перепрыгнула из затяжных дождей в аномальную жару. С юга в регион хлынул субтропический воздух — температура окажется выше нормы сразу на 4—6°C.
По данным Башгидрометцентра, с 14 мая столбики термометров поднимутся до +29°C. Ночью воздух не опустится ниже +15°C. Антициклон держит осадки в стороне — ни пятница, ни суббота дождей не принесут.
Восток региона останется в стороне от праздника тепла: там ночью около +5°C.
Жара несёт и неприятный бонус — число районов с высоким классом пожарной опасности вырастет. За три дня без осадков и с такой температурой это вопрос времени.
Автор: Семен Подгорный
Фото: allbashkiria.ru