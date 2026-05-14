Жена капитана «Салавата Юлаева» ждёт ребёнка
22:07, 14 май 2026
Александра Панина, супруга капитана уфимского «Салавата Юлаева» Григория Панина, объявила о беременности — опубликовала тематическую фотосессию в соцсетях.
У пары уже растёт двухлетняя дочь. У Панина есть ещё двое сыновей от предыдущих браков — Марк и Платон. Скоро в большой семье хоккеиста станет на одного человека больше.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Александра Панина | соцсети
