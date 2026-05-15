В Башкирии на выходные нагрянет субтропическая погода

22:10, 15 май 2026

В республику пришёл воздух из субтропиков — и уходить не собирается. Синоптики Башгидрометцентра предупреждают: 16 и 17 мая температура поднимется на 4—6°C выше климатической нормы.

В субботу и воскресенье днём столбик термометра поднимется до +29°C. Ночи тоже будут теплыми: +10°C...+15°C. Исключение — восточные районы республики, где ночью температура опустится до +5°C.

Дождей на выходных не будет. Ветер восточный, умеренный.

Субтропическая воздушная масса зашла с юга и намерена задержаться. Климатологи таких гостей не звали, но выгнать пока не могут.

Автор: Семен Подгорный

Фото: allbashkiria.ru