В Башкирии на выходные нагрянет субтропическая погода
22:10, 15 май 2026
В республику пришёл воздух из субтропиков — и уходить не собирается. Синоптики Башгидрометцентра предупреждают: 16 и 17 мая температура поднимется на 4—6°C выше климатической нормы.
В субботу и воскресенье днём столбик термометра поднимется до +29°C. Ночи тоже будут теплыми: +10°C...+15°C. Исключение — восточные районы республики, где ночью температура опустится до +5°C.
Дождей на выходных не будет. Ветер восточный, умеренный.
Субтропическая воздушная масса зашла с юга и намерена задержаться. Климатологи таких гостей не звали, но выгнать пока не могут.
Автор: Семен Подгорный
Фото: allbashkiria.ru
