В Уфе из-за книжной ярмарки перекроют улицы почти на две недели

22:22, 15 май 2026

Три улицы в центре Уфы закроют для проезда с 20 мая по 3 июня — всё ради подготовки и проведения книжной ярмарки «Китап-Байрам».

По данным пресс-службы мэрии Уфы, первой закроют улицу Пушкина — участок от Цюрупы до Советской. Это случится уже 20 мая. С 24 мая к ней добавятся ещё два участка: Пушкина от Советской до Ленина и Советская от Заки Валиди до Октябрьской революции.

Сама ярмарка пройдёт с 28 по 30 мая в районе Советской площади, но перекрытия растянули на 15 дней — вдвое дольше самого мероприятия.

Маршруты общественного транспорта тоже изменят. Каких именно — мэрия пока не уточнила.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Радий Хабиров / Телеграм