В Башкирию пришла жара: +30°С и ни капли дождя
22:14, 16 май 2026
После недель дождей и холодов Башкирия получила почти летние выходные. В субботу, 16 мая, температура поднимется до +25...+30°С — и никаких осадков.
По данным Башгидромета, ветер будет восточный и юго-восточный, умеренный, местами с порывами. Ночью столбики термометров опустятся до +12...+17°С.
У этого потепления есть обратная сторона. В ряде районов республики — повышенный уровень пожарной опасности. Сухо, тепло, ветер — условия для возгораний идеальные.
Днем жителям советуют не пренебрегать защитой от солнца.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: allbashkiria.ru
Читайте также
Общество в Башкирии
В Башкирии ожидаются заморозки ночью и тепло до +20° днём
Общество в Башкирии
В Башкирии 20 февраля ожидаются метели и потепление до -5 градусов
Общество в Башкирии
В Башкирии резко похолодает до -25 градусов
Общество в Башкирии
Весенняя карусель: Башкирию ждёт резкая смена погоды