В Башкирию пришла жара: +30°С и ни капли дождя

22:14, 16 май 2026

После недель дождей и холодов Башкирия получила почти летние выходные. В субботу, 16 мая, температура поднимется до +25...+30°С — и никаких осадков.

По данным Башгидромета, ветер будет восточный и юго-восточный, умеренный, местами с порывами. Ночью столбики термометров опустятся до +12...+17°С.

У этого потепления есть обратная сторона. В ряде районов республики — повышенный уровень пожарной опасности. Сухо, тепло, ветер — условия для возгораний идеальные.

Днем жителям советуют не пренебрегать защитой от солнца.

Автор: Семен Подгорный

Фото: allbashkiria.ru