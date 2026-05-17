В Башкирии жара окажется вдвое выше сезонной

20:59, 17 май 2026

В Уфе начинается аномальная жара. 18 мая столбик термометра поднимется до +30°С — при том, что средняя суточная температура для конца мая в городе составляет около +13°С. Разрыв — больше, чем двукратный.

Во вторник и среду жара не отступит: синоптики «Башгидромета» обещают +31°С. Ветра практически не будет — скорость воздуха едва достигает 3 м/с. Ночью температура не опустится ниже +12°С. Небо ясное.

На фоне жары городские власти напомнили об угрозе, которую провоцирует зной. Открытые окна — главный риск для детей в такую погоду.

Глава управы Кировского района Илвир Нурдавлятов призвал родителей не оставлять детей без присмотра, убрать мебель от окон и установить на них замки или решётки. А ещё — не показывать детям, как окно открывается.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru