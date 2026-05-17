Житель Башкирии Ринат Бахтияров погиб в ходе СВО
21:26, 17 май 2026
В Учалах простились с контрактником Ринатом Бахтияровым, погибшим на СВО. На церемонию пришли родные, друзья, ветераны боевых действий и местные чиновники.
Бахтияров родился в 1980 году в деревне Прохорово Челябинской области. После школы получил две рабочие специальности — тракторист и сварщик, прошёл срочную службу. Когда началась СВО, подписал контракт с Минобороны.
О церемонии прощения сообщила районная администрация.
Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Учалинского района
