Житель Башкирии Ринат Бахтияров погиб в ходе СВО

21:26, 17 май 2026

В Учалах простились с контрактником Ринатом Бахтияровым, погибшим на СВО. На церемонию пришли родные, друзья, ветераны боевых действий и местные чиновники.

Бахтияров родился в 1980 году в деревне Прохорово Челябинской области. После школы получил две рабочие специальности — тракторист и сварщик, прошёл срочную службу. Когда началась СВО, подписал контракт с Минобороны.

О церемонии прощения сообщила районная администрация.

Автор: Семен Подгорный

Фото: администрация Учалинского района