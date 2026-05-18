Субтропики пришли в Уфу — и уходить не торопятся

21:50, 18 май 2026

В Башкирии с середины мая держится аномальная жара: воздух прогревается до +30 °C, хотя норма для этого времени — +13 °C. Отклонение от климатической нормы составляет 4–6 °C.

Причина — субтропическая воздушная масса, которую южные потоки затащили прямо в Поволжье. По данным Башкирского управления по гидрометеорологии, западная периферия антициклона блокирует осадки. Пожарная опасность в регионе растёт.

Самые жаркие дни недели — вторник и среда, 19–20 мая. Днём +30 °C, ночью — резкий перепад до +5 °C. Разница в 25 градусов за несколько часов.

В четверг, 21 мая, жара отступит. Синоптики обещают +25 °C — почти норму. К пятнице температура опустится до +21 °C.

Выходные «Яндекс Погода» рисует по-другому: до +28 °C и грозы. Май в Уфе традиционно не определяется с характером до последнего.

Автор: Семен Подгорный

Фото: allbashkiria.ru