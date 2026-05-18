Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Субтропики пришли в Уфу — и уходить не торопятся

Субтропики пришли в Уфу — и уходить не торопятся

21:50, 18 май 2026

В Башкирии с середины мая держится аномальная жара: воздух прогревается до +30 °C, хотя норма для этого времени — +13 °C. Отклонение от климатической нормы составляет 4–6 °C.

Причина — субтропическая воздушная масса, которую южные потоки затащили прямо в Поволжье. По данным Башкирского управления по гидрометеорологии, западная периферия антициклона блокирует осадки. Пожарная опасность в регионе растёт.

Самые жаркие дни недели — вторник и среда, 19–20 мая. Днём +30 °C, ночью — резкий перепад до +5 °C. Разница в 25 градусов за несколько часов.

В четверг, 21 мая, жара отступит. Синоптики обещают +25 °C — почти норму. К пятнице температура опустится до +21 °C.

Выходные «Яндекс Погода» рисует по-другому: до +28 °C и грозы. Май в Уфе традиционно не определяется с характером до последнего.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: allbashkiria.ru
Теги: погода в башкирии
Читайте также

В Башкирии на выходные нагрянет субтропическая погода
Общество в Башкирии
В Башкирии на выходные нагрянет субтропическая погода
В Башкирию придёт аномальная погода
Общество в Башкирии
В Башкирию придёт аномальная погода
Аномальная жара задержится в Башкирии
Общество в Башкирии
Аномальная жара задержится в Башкирии
Холода пришли в Башкирию на выходные — и уходить не торопятся
Общество в Башкирии
Холода пришли в Башкирию на выходные — и уходить не торопятся


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен