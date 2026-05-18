Электромонтёр из Башкирии два часа не замечал миллион на телефоне

22:14, 18 май 2026

Александр К. из Башкирии выиграл миллион рублей в гослотерее — и узнал об этом только через два часа после розыгрыша.

Утром в выходной он изучил архив тиражей «Столото», купил три билета в приложении и поехал в строящийся дом шпаклевать стены и делать проводку. Когда пришло смс о выигрыше — не обратил внимания. Зашёл в приложение лишь спустя два часа и увидел сумму.

«Аж дыхание перехватило», — говорит сам победитель.

Первым делом позвонил родителям.

Это уже не первая удача Александра. Раньше он выигрывал в лотерею 65 000 рублей — и вложил их в строительство того самого дома, в котором как раз трудился в момент розыгрыша.

Александр работает электромонтёром и параллельно учится на инженера.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru