Электромонтёр из Башкирии два часа не замечал миллион на телефоне

22:14, 18 май 2026

Александр К. из Башкирии выиграл миллион рублей в гослотерее — и узнал об этом только через два часа после розыгрыша.

Утром в выходной он изучил архив тиражей «Столото», купил три билета в приложении и поехал в строящийся дом шпаклевать стены и делать проводку. Когда пришло смс о выигрыше — не обратил внимания. Зашёл в приложение лишь спустя два часа и увидел сумму.

«Аж дыхание перехватило», — говорит сам победитель.

Первым делом позвонил родителям.

Это уже не первая удача Александра. Раньше он выигрывал в лотерею 65 000 рублей — и вложил их в строительство того самого дома, в котором как раз трудился в момент розыгрыша.

Александр работает электромонтёром и параллельно учится на инженера.

В Башкирии ищут победителя новогодней лотереи, выигравшего 1 млн рублей

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: выигрыш
В Башкирии участник лотереи выиграл суперприз 12 млн рублей
Писательница из Уфы выиграла в лотерею миллион рублей
Семейная трагедия: Алексей Ягудин рассказал о сложных отношениях с отцом и о его смерти вдали от родины
Слесарь из Башкирии выиграл в лотерею 1,7 млн рублей
