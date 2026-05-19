В Башкирию пришла субтропическая жара — но ненадолго

21:36, 19 май 2026

В Башкирии заканчиваются последние дни аномального тепла. В четверг с севера придёт холодный фронт и собьёт температуру сразу на 7–12 градусов.

Нынешнюю жару обеспечила субтропическая воздушная масса, которую южный ветер тянул в регион всё минувшие выходные. По данным «Башгидрометцентра», воздух с юга и юго-востока продержит тепло ещё до среды включительно.

В среду, 20 мая, Уфу дожди обойдут стороной — осадки зацепят только северные районы республики, там возможны грозы. Ночью +11…+16°C, в горах до +6°C. Днём — до +31°C.

В четверг, 21 мая, всё изменится. Северный атмосферный фронт опустит дневную температуру до +19…+24°C. Столица снова выйдет сухой: непогода пройдёт по районам, но не по Уфе.

По прогнозу «Гидрометцентра» РФ, май в целом уложится в климатическую норму — около +13°C средней температуры и 35–55 мм осадков. Субтропики погостили и ушли.

Автор: Семен Подгорный

Фото: allbashkiria.ru