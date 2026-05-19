Мать двоих детей из Уфы ослепла после процедуры у невролога

36-летняя Альбина М. из Уфы пришла в частную клинику с болью в шее и спустя несколько месяцев полностью ослепла. Её двое детей теперь выводят маму на улицу раз-два в неделю.

Осенью 2023 года невролог «Республиканской клиники» поставил пациентке диагноз шейный остеохондроз и сделал четыре укола с плазмой из её собственной крови. Анализов перед процедурой не назначил, анамнез не собрал. На следующий день у женщины поднялась температура, ещё через сутки — начало падать зрение, пишет КП-Уфа.

Диагноз атрофия зрительного нерва поставили 29 ноября 2023 года. Теперь врачи сообщили Альбине, что у неё началась субатрофия глазных яблок — если не найти лечение, оба глаза удалят и заменят имплантами.

По данным телеканала НТВ, невролог Вероника Лобанок допускает прямую связь между процедурой и слепотой: плазма, введённая под высоким давлением, могла вызвать тромб, который привёл к гибели зрительного нерва.

Два года Михайлова писала заявления в правоохранительные органы — получала отписки. Из медкарты кто-то вырвал несколько страниц. Тот самый невролог продолжает работать в другой частной клинике, а сроки его уголовного преследования истекли.

После того как история попала на федеральное ТВ, МВД Башкирии возбудило уголовное дело об оказании некачественной медпомощи. Следственный комитет запросил передачу дела себе. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад.

10-летняя дочь Михайловой до сих пор вспоминает, как они вместе катались по Уфе на машине. Загранпаспорт для поездки в Китай Альбина успела оформить — как раз перед процедурой.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети