Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Мать двоих детей из Уфы ослепла после процедуры у невролога

Мать двоих детей из Уфы ослепла после процедуры у невролога

21:47, 19 май 2026

36-летняя Альбина М. из Уфы пришла в частную клинику с болью в шее и спустя несколько месяцев полностью ослепла. Её двое детей теперь выводят маму на улицу раз-два в неделю.

Осенью 2023 года невролог «Республиканской клиники» поставил пациентке диагноз шейный остеохондроз и сделал четыре укола с плазмой из её собственной крови. Анализов перед процедурой не назначил, анамнез не собрал. На следующий день у женщины поднялась температура, ещё через сутки — начало падать зрение, пишет КП-Уфа.

Диагноз атрофия зрительного нерва поставили 29 ноября 2023 года. Теперь врачи сообщили Альбине, что у неё началась субатрофия глазных яблок — если не найти лечение, оба глаза удалят и заменят имплантами.

По данным телеканала НТВ, невролог Вероника Лобанок допускает прямую связь между процедурой и слепотой: плазма, введённая под высоким давлением, могла вызвать тромб, который привёл к гибели зрительного нерва.

Два года Михайлова писала заявления в правоохранительные органы — получала отписки. Из медкарты кто-то вырвал несколько страниц. Тот самый невролог продолжает работать в другой частной клинике, а сроки его уголовного преследования истекли.

После того как история попала на федеральное ТВ, МВД Башкирии возбудило уголовное дело об оказании некачественной медпомощи. Следственный комитет запросил передачу дела себе. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад.

10-летняя дочь Михайловой до сих пор вспоминает, как они вместе катались по Уфе на машине. Загранпаспорт для поездки в Китай Альбина успела оформить — как раз перед процедурой.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе из-за петарды едва не ослепла школьница

Читайте также:

В Уфе из-за петарды едва не ослепла школьница
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа
Читайте также

В Уфе врачи спасли пациентку, проведя две срочные операции подряд
Здравоохранение в Башкирии
В Уфе врачи спасли пациентку, проведя две срочные операции подряд
В Уфе из-за петарды едва не ослепла школьница
Происшествия в Башкирии
В Уфе из-за петарды едва не ослепла школьница
Можно ли пить кофе перед сдачей анализов крови?
Здравоохранение в Башкирии
Можно ли пить кофе перед сдачей анализов крови?
Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Балтачевского района Башкирии, воспитывающей 13 детей
Общество в Башкирии
Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Балтачевского района Башкирии, воспитывающей 13 детей


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен