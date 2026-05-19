В Башкирии не продадут алкоголь в день последнего звонка

22:01, 19 май 2026

В Башкирии 26 мая запретят розничную продажу спиртного — в республике пройдут выпускные торжества в школах.

Минторг РБ объяснил запрет необходимостью сохранить порядок во время массовых праздников. Ограничение коснётся только магазинов — рестораны и кафе продолжат работать в обычном режиме.

Любители отметить чужой праздник смогут сделать это исключительно сидя за столиком.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
