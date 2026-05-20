Дожди придут в Башкирию после недели изнуряющей жары

22:13, 20 май 2026

В четверг, 21 мая, температура в Уфе обвалится с аномальных майских значений до +19...+24 °C. Аномальная жара заканчивается — синоптики Росгидромета обещают ливни и грозы.

Ночью на юге Башкирии уже пройдут первые дожди. Температура упадёт до +7...+12 °C. Восточный и северо-восточный ветер к обеду усилится до порывистого.

В пятницу, 22 мая, осадки уйдут из региона. По Башкирии потеплеет до +26 °C, в Уфе — до +24 °C.

❗️ Долго радоваться прохладе не выйдет: в выходные термометры снова подберутся к +30 °C.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
