Участникам СВО из Башкирии спишут долги до 10 млн рублей

22:57, 20 май 2026

Военнослужащие из Башкирии, подписавшие контракт с Минобороны с 1 мая 2026 года, избавятся от кредитных долгов. Закон приняли 13 мая.

Списание распространяется и на супругов военных. Но есть условие: суд должен вынести решение о взыскании до 1 мая, и исполнительный лист уже должен быть на руках. Максимальная сумма долга — 10 млн рублей.

По данным «Башинформа», в республике уже действуют 54 региональные меры поддержки участников СВО — 11 из них появились в 2025 году.

Первый зампред думского комитета по госстроительству Ирина Панькина напомнила: похожий механизм уже запускали. Два года назад списывали долги тем, у кого просрочка образовалась до 1 декабря 2024 года. Теперь — новый виток той же логики.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Уфе утвердили выплаты посредникам за привлечение контрактников на СВО

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru