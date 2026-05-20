Солдат из Башкирии пробил бетонную стену после удара дрона и вывел сослуживцев из завалов

23:01, 20 май 2026

Рядовой Раис Абдуллин из деревни Сатлыки Кугарчинского района оказался заживо замурован в разрушенном здании — вместе с группой бойцов. Вышел сам. И вывел остальных.

Группа попала под удар тяжёлого дрона ВСУ. Сброс обрушил здание прямо на солдат — люди оказались под завалами без воды и выхода.

Абдуллин принял решение пробиваться. Подручными средствами бойцы проломили бетонную стену и проложили путь наружу. Воды не было — Абдуллин нашёл корень растения, из которого добывал жидкость, чтобы поддержать группу.

По данным канала «Башкирский батальон», после выхода Абдуллин эвакуировал раненых, занял позиции и продолжил выполнять задачу. Группа сохранила боеспособность и удержала позиции.

За этот эпизод рядовой получил орден Святого Георгия IV степени, а также медали «За храбрость» и «За отвагу». На СВО Абдуллин служит по контракту с июля 2024 года.

130 дней в тылу врага: старшина из Башкирии с позывным «Мулла» выживал без воды и света под носом у противника

Автор: Семен Подгорный
Фото: «Башкирский батальон» | МАКС
Теги: спецоперация
