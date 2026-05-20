Солдат из Башкирии пробил бетонную стену после удара дрона и вывел сослуживцев из завалов
23:01, 20 май 2026
Рядовой Раис Абдуллин из деревни Сатлыки Кугарчинского района оказался заживо замурован в разрушенном здании — вместе с группой бойцов. Вышел сам. И вывел остальных.
Группа попала под удар тяжёлого дрона ВСУ. Сброс обрушил здание прямо на солдат — люди оказались под завалами без воды и выхода.
Абдуллин принял решение пробиваться. Подручными средствами бойцы проломили бетонную стену и проложили путь наружу. Воды не было — Абдуллин нашёл корень растения, из которого добывал жидкость, чтобы поддержать группу.
По данным канала «Башкирский батальон», после выхода Абдуллин эвакуировал раненых, занял позиции и продолжил выполнять задачу. Группа сохранила боеспособность и удержала позиции.
За этот эпизод рядовой получил орден Святого Георгия IV степени, а также медали «За храбрость» и «За отвагу». На СВО Абдуллин служит по контракту с июля 2024 года.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:130 дней в тылу врага: старшина из Башкирии с позывным «Мулла» выживал без воды и света под носом у противника